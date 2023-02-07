Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 6 февраля.

Так, в период с 30 января по 5 февраля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 16 раз. В том числе — к поисково-спасательным работам на водных объектах (3 раза). Было спасено 6 человек.