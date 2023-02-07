Россиянам рассказали, как проверить стаж и пенсионные коэффициенты, не выходя из дома

Сделать это можно двумя способами.
Госуслуги рассказали, как узнать свой стаж и пенсионные коэффициенты онлайн.
Первый способ — на самих Госуслугах. Ответ приходит через несколько минут. Это бесплатно.
Второй способ — на сайте Социального фонда. В личном кабинете можно отправить запрос на справку, где отражаются сведения о стаже и накопленных коэффициентах. Также можно сделать запрос через сервис по информированию о пенсионных правах. Вход — по учетной записи Госуслуг.
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