Россиянам рассказали, как проверить стаж и пенсионные коэффициенты, не выходя из дома

Автор: Анастасия Щербакова
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Сделать это можно двумя способами.

Госуслуги рассказали, как узнать свой стаж и пенсионные коэффициенты онлайн.

Первый способ — на самих Госуслугах. Ответ приходит через несколько минут. Это бесплатно.

Второй способ — на сайте Социального фонда. В личном кабинете можно отправить запрос на справку, где отражаются сведения о стаже и накопленных коэффициентах. Также можно сделать запрос через сервис по информированию о пенсионных правах. Вход — по учетной записи Госуслуг.

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06.02.2023 102
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