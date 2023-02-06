Известно, какие выплаты и пособия были увеличены с 1 февраля на 11,9%

Автор: Анастасия Щербакова
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1 февраля более 40 пособий были проиндексированы почти на 12%. Госуслуги публикует перечень увеличенных выплат и размер.

Семьям с детьми
— Единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 ₽
— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 8 561 ₽
— Единовременное пособие беременной супруге призывника — 36 279 ₽
— Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 15 548 ₽

При инвалидности
— ЕДВ инвалидам I группы — 3 488 ₽
— ЕДВ инвалидам II группы и детям с инвалидностью – 2071 ₽
— ЕДВ инвалидам III группы — 1 365 ₽
— Компенсация набора социальных услуг — 1 470 ₽/мес.
— Инвалидам и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС — 3 541 ₽/мес.
— Инвалидам войны — 7 081 ₽/мес.

Героям и ветеранам
— Участникам ВОВ — 5 311 ₽/мес.
— Ветеранам боевых действий — 3 896 ₽/мес.
— Героям Социалистического Труда, Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 61 566 ₽/мес.
— Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы — 83 496 ₽/мес.

Другим категориям
— Пособие на погребение — 7 793 ₽
— При несчастном случае на производстве — до 131 732 ₽ один раз, до 101 289 ₽/мес.

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