Известно, какие выплаты и пособия были увеличены с 1 февраля на 11,9%

1 февраля более 40 пособий были проиндексированы почти на 12%. Госуслуги публикует перечень увеличенных выплат и размер.

Семьям с детьми

— Единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 ₽

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 8 561 ₽

— Единовременное пособие беременной супруге призывника — 36 279 ₽

— Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 15 548 ₽

При инвалидности

— ЕДВ инвалидам I группы — 3 488 ₽

— ЕДВ инвалидам II группы и детям с инвалидностью – 2071 ₽

— ЕДВ инвалидам III группы — 1 365 ₽

— Компенсация набора социальных услуг — 1 470 ₽/мес.

— Инвалидам и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС — 3 541 ₽/мес.

— Инвалидам войны — 7 081 ₽/мес.

Героям и ветеранам

— Участникам ВОВ — 5 311 ₽/мес.

— Ветеранам боевых действий — 3 896 ₽/мес.

— Героям Социалистического Труда, Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 61 566 ₽/мес.

— Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы — 83 496 ₽/мес.

Другим категориям

— Пособие на погребение — 7 793 ₽

— При несчастном случае на производстве — до 131 732 ₽ один раз, до 101 289 ₽/мес.