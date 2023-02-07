«Скопинскому маньяку» продлили арест в СИЗО до марта

Виктор Мохов, известный по прозвищу «Скопинский маньяк», пробудет в СИЗО до марта. Ранее он находился под домашним арестом, однако нарушил условия меры пресечения.

Как передает РИА Новости 7 февраля, суд продлил Мохову срок ареста по делу об укрывательстве преступления.

«В связи с тем, что срок содержания обвиняемого М. под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия и обстоятельства, учтенные судом при избрании М. меры пресечения… не изменились и не отпали, судом был продлен срок содержания под стражей… по 01 марта 2023 года включительно», — говорится в сообщении.