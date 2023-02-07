В Рапполово водитель уснул за рулем и улетел в кювет

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло у деревни Рапполово во Всеволожском районе Ленобласти.

Автомобиль Citroen выехал на обочину, улетел в кювет и опрокинулся. Водитель просто уснул за рулем. Мужчину с легкими травмами доставили в больницу.

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Фото: t.me/dorogi_47
«Пейте кофе в разумных пределах для бодрости и берегите себя. Если чувствуете себя плохо, лучше встать на обочину и позвонить. Родным, в скорую и нам», — написали в тг-канале Dorogi_lo.
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