В Рапполово водитель уснул за рулем и улетел в кювет

ДТП произошло у деревни Рапполово во Всеволожском районе Ленобласти.

Автомобиль Citroen выехал на обочину, улетел в кювет и опрокинулся. Водитель просто уснул за рулем. Мужчину с легкими травмами доставили в больницу.

«Пейте кофе в разумных пределах для бодрости и берегите себя. Если чувствуете себя плохо, лучше встать на обочину и позвонить. Родным, в скорую и нам», — написали в тг-канале Dorogi_lo.