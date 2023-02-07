Подробности: три человека погибли в ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы

Ранее ivbg.ru сообщал о смертельном ДТП на 88 километре трассы А-180 «Нарва» в районе деревни Зимитицы в Волосовском районе Ленобласти. Стали известны подробности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, тягач Volvo FH-12 под управлением 44-летнего водителя врезался в остановившийся впереди «ВАЗ-2105». Отечественное авто встало на трассе перед поворотом. В результате удара «Жигули» выехали на «встречку», где и столкнулись с Hyundai под управлением 54-летнего водителя.

Фото: Дорожный контроль Ленинградская область/ВКонтакте

23-летний водитель «ВАЗа» и его 24-летний пассажир скончались на месте ДТП. Водитель иномарки умер в машине скорой помощи. Еще одного пассажира отечественного авто госпитализировали с травмами средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.