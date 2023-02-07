Самый дешевый загородный дом в Ленобласти стоит 150 тысяч рублей

В Ленобласти сокращается количество домов, стоимость которых не превышает миллиона рублей.

Сейчас в регионе в этом ценовом сегменте продается всего 245 частных домов, в начале 2022 года было 534 таких объектов. Объем предложений снизился почти во всех районах Ленобласти.

Единственный район, где бюджетных домов стали продавать больше – это Ломоносовский. Сейчас там предлагают купить четыре дома стоимостью до миллиона рублей. При этом минимальный ценник составляет 700 тысяч рублей.

Самый бюджетный дом в Ленобласти продают в Волхове за 150 тысяч. За эту сумму предлагается дом площадью 33 «квадрата» на участке 8,4 сотки.