Девушки хотели сделать фото на фоне электропоезда в Сестрорецке. Поезд их задел

В дежурную часть транспортной полиции 6 февраля поступил сигнал о «травмировании граждан на объектах железнодорожного транспорта».

Правоохранители установили, что 20-летние девушки, чтобы сократить путь, решили перейти железную дорогу в неустановленном месте и прямо перед приближающимся электропоездом.

При этом они остановились, чтобы сделать фото на фоне поезда, но их задело по касательной. Водитель поезда сообщением «Белоостров — Санкт-Петербург — Сестрорецк» услышал удар и применил экстренное торможение.

Обе девушки выжили, их госпитализировали.