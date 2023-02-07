Девушки хотели сделать фото на фоне электропоезда в Сестрорецке. Поезд их задел

В дежурную часть транспортной полиции 6 февраля поступил сигнал о «травмировании граждан на объектах железнодорожного транспорта».
Правоохранители установили, что 20-летние девушки, чтобы сократить путь, решили перейти железную дорогу в неустановленном месте и прямо перед приближающимся электропоездом.
При этом они остановились, чтобы сделать фото на фоне поезда, но их задело по касательной. Водитель поезда сообщением «Белоостров — Санкт-Петербург — Сестрорецк» услышал удар и применил экстренное торможение.
Обе девушки выжили, их госпитализировали.
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19.08.2022 2072