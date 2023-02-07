Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю двоюродную сестру в Выборгском районе и уехал из России

В полицию Выборгского района 7 февраля поступил рапорт инспектора отдела по делам несовершеннолетних. В нем указано, что летом 2022 года в поселке Лебедевка гражданин Азербайджана изнасиловал свою двоюродную 17-летнюю сестру.

Подозреваемый – 26-летний мужчина, работавший подсобным рабочим по строительству частных домов. Он прибыл в Россию в апреле 2021 года с целью работы и был временно зарегистрирован в Гаврилово.

На момент подготовки публикации молодой человек уже уехал на родину. Девушка рассказала инспектору о случившемся в ходе доверительной беседы. Известно, что пострадавшая живет в полной и благополучной семье, не состоящей на учете в полиции.