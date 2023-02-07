Актера «Улиц разбитых фонарей» задержали с наркотиками в Москве

Как сообщает «РЕН ТВ», российского актера Радмила Хайрутдинова задержали в Москве с наркотиками.
Следствие установило, что 30-летний артист познакомился в баре с мужчиной и на следующий день купил у него 8,5 грамма растительного наркотика за 12 тысяч рублей.
Часть Радмил Хайрутдинов употребил сам, а остальное спрятал и вызвал себе такси до дома. По пути машину остановили инспекторы ДПС, которые заметили, что артист странно себя ведет, и досмотрели его.
В отношении Радмила Хайрутдинова завели уголовное дело. Расследование продолжается.
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