Актера «Улиц разбитых фонарей» задержали с наркотиками в Москве

Как сообщает «РЕН ТВ», российского актера Радмила Хайрутдинова задержали в Москве с наркотиками.

Следствие установило, что 30-летний артист познакомился в баре с мужчиной и на следующий день купил у него 8,5 грамма растительного наркотика за 12 тысяч рублей.

Часть Радмил Хайрутдинов употребил сам, а остальное спрятал и вызвал себе такси до дома. По пути машину остановили инспекторы ДПС, которые заметили, что артист странно себя ведет, и досмотрели его.

В отношении Радмила Хайрутдинова завели уголовное дело. Расследование продолжается.