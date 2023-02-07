«Литфонд» выставил посмертную маску Николая Гоголя на аукцион

Стартовая цена — 250 тыс. рублей.

Посмертная маска русского писателя Николая Гоголя была выставлена на торги в аукционном доме «Литфонд» за 250 тысяч рублей — сообщает Мойка78. Лот обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Маска, выполненная из гипса, была снята скульптором Николаем Рамазановым приблизительно в 1852 году. Аукцион, на котором желающие смогут побороться за право приобретения лота, состоится 9 февраля.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее стало известно, что редкое собрание Гоголя с его личной печатью выставлено на аукцион за 2,8 млн рублей.