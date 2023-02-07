Александр Дрозденко вручил благодарности лучшим сотрудникам прокуратуры

Губернатор Ленобласти высоко отметил работу надзорных органов на благо жителей региона.

«Год был сложным во всех отношениях. Это видно по обращениям граждан, которые являются индикатором. Прокуратура не просто эффективно работала, а было очень много сделано для решения сложных задач, которые стояли перед областью, в том числе, в экономике, и эти задачи — решены», — сказал Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что большинство обращений касались вопросов мобилизации и защиты прав семей мобилизованных на СВО. Он также отметил работу областной прокуратуры по соблюдению прав социально незащищённых граждан, несовершеннолетних, беженцев из Донбасса, защиты прав дольщиков и расселению аварийного жилья, соблюдению экологического законодательства и особо поблагодарил за совместную работу по признанию геноцида жителей области в годы ВОВ.