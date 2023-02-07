Петербург и Ленобласть вошли в десятку регионов с подешевевшей ипотекой

Петербург и Ленобласть оказались в первой десятке регионов, где по итогам 2022 года подешевела ипотека.

Так, в Петербурге средняя стоимость ипотеки упала на 2,4 процентного пункта, до 5,08%. В Ленобласти этот показатель снизился на 2,25 процентного пункта, до 5,15%. Об этом свидетельствуют анализ данных Центробанка РФ, результаты которого публикует РИА Новости.

В топ-10 также вошли Адыгее, Мордовия, Новгородская область, Севастополь, Ненецкий АО, Рязанская и Кировская области и Краснодарский край.

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Подорожала ипотека в прошлом году только в семи регионах России: Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Магаданской областях, Ингушетии, Чечне и Чукотском автономном округе.

Самая высокая ставка в декабре установилась в Чечне (10,03%), Ингушетии (8,69%), Иркутской области (8,37%), Карачаево-Черкессии (8,09%) и в Республике Алтай (8,07%).

В целом по России средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре снизилась за месяц на 0,46 процентного пункта, до 6,65%, а за год — на 1,16 процентного пункта.