ФосАгро увеличила поддержку благотворительных проектов в 2,5 раза

Существенный рост поддержки социалки, до уровня в 12,8 млрд рублей, стал следствием производственных рекордов – 11 млн тонн продукции в 2022-м – это плюс 5% к результату 2021-го. Другие следствия рекорда – рост налоговых отчислений в 1,5 раза (всего более 59 млрд рублей) и надежные гарантии продовольственной безопасности страны.

Председатель совета директоров компании Виктор Черепов так оценил результаты работы компании в ушедшем году: «Новый производственный рекорд – результат слаженной и самоотверженной работы всего многотысячного коллектива Группы «ФосАгро». В условиях внешних вызовов компании удалось сохранить режим бесперебойного производства, оперативно переориентировать экспортные потоки и внести важный вклад в продовольственную безопасность страны, обеспечив российских аграриев экоэффективными витаминами роста».

В минувшем году осталась прежней ЕSG-повестка предприятия. Направления экологии, социальных проектов и управленческих инициатив будут неуклонно развиваться. В этой связи компания даже расширила сотрудничество с ООН, в рамках совместных инициатив с ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), фокусируя свои усилия на ликвидации голода, сохранении почв во всем мире и устойчивом развитии.

В наступившем году компания увеличит свою инвестпрограмму на 6%, доведя ее до 67 млрд рублей. Всего в ближайшие пять лет на эти цели компания направит более 250 млрд рублей.

Важнейшим событием года станет выход на проектную мощность комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, который станет на годы вперёд инновационным лидером отрасли. По сравнению с 2019 годом там в четыре раза увеличится выпуск готовой продукции, а также переработка апатитового концентрата — основного сырья для производства удобрений.

В Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями и широко используемого в тепличных хозяйствах.