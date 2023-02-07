Житель Волховского района поплатился свободой за неуплату алиментов ребенку

Судебные приставы Волховского района задержали местного жителя, скрывавшегося из-за неуплаты алиментов. Против мужчины завели уголовное дело, однако он не явился в суд и долг перед ребенком гасить не собирался.

Житель Волховского района не исполнял решение суда о выплате алиментов своему ребенку и накопил крупный долг. Его подвергли административному наказанию, а после завели уголовное дело.

Подсудимый на рассмотрение не явился и был объявлен в розыск. Суд с учетом нарушения подписки о невыезде и побега назначил мужчине заключение под стражу сроком на два месяца со дня задержания.