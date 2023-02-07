Житель Волховского района поплатился свободой за неуплату алиментов ребенку

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Судебные приставы Волховского района задержали местного жителя, скрывавшегося из-за неуплаты алиментов. Против мужчины завели уголовное дело, однако он не явился в суд и долг перед ребенком гасить не собирался.  

Житель Волховского района не исполнял решение суда о выплате алиментов своему ребенку и накопил крупный долг. Его подвергли административному наказанию, а после завели уголовное дело.

Подсудимый на рассмотрение не явился и был объявлен в розыск. Суд с учетом нарушения подписки о невыезде и побега назначил мужчине заключение под стражу сроком на два месяца со дня задержания.

Вам будет интересно
Житель Волховского района поплатился свободой за неуплату алиментов ребенку Ленинградская область, Волховский район
Истекающий кровью отец вез мертвого двухлетнего сына на санках в Киришах
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 3068
Автор