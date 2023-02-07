Ленобласть предлагает увековечить память о героической защите острова Сухо

Бой за остров Сухо стал одним из заметных успехов советского флота в Великой Отечественной войне.

Комиссия по рассмотрению предложений об установлении праздничных дней и памятных дат Ленобласти рекомендовала включить в региональный календарь День разгрома немецкой военной (озерной) десантной флотилии в сражении за остров Сухо в Ладожском озере в 1942 году – 22 октября.

«Вне всяких сомнений, это героическое событие должно быть включено в календарь памятных дат Ленинградской области. Результаты архивных исследований последних лет, касающихся этого события, будут также использоваться в просветительской работе среди школьников Ленинградской области и гостей региона», — рассказал зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой.

80 лет назад, 22 октября 1942 года, в акватории Ладоги состоялось самое знаковое и одновременно самое «странное» морское сражение в ходе Великой Отечественной войны – битва за остров Сухо. В общей сложности бой длился около трех часов: с 7.05 до 9.20. Немцы потеряли 25 человек убитыми и около 55 ранеными. Кроме того, было потоплено четыре тяжелых баржи, три легких и несколько катеров. Наши потери составили 37 человек: 8 убитых, 16 тяжелораненых, 7 легкораненых и 6 пленных (по некоторым данным немцы их передали финнам, и судьба этих солдат неизвестна). Кроме того, потери в авиации у немцев составили 15 самолетов, у нас – 6.