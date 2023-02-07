Сергей Яхнюк: Ленобласть сможет обеспечить сырьем производство шампиньонов и себя, и всю Россию

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк проинспектировал предприятие по производству удобрений для выращивания шампиньонов в Лужском районе. Производство работает при содействии агрофирмы «Выборжец» и помогает в импортозамещении грунта, который в России ранее не производился.
Ранее этот грунт приобретали в Литве, Латвии и Польше. Теперь в рамках народной программы партии «Единая Россия» в Ленинградской области занимаются развитием компостной промышленности.
Парламентарий обратил внимание на то, что Россия за короткий срок смогла добиться результатов в сфере выращивания шампиньонов. В частности, за 10 лет страна вышла на объемы производства свыше 110 тысяч тонн.
Благодаря запуску предприятия в Ленинградской области также созданы 52 рабочих места с достойным доходом для сотрудников.