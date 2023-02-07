Каток рядом с «Газпром Ареной» хотят сделать самым большим в мире

На данный момент это наиболее крупное ледовое развлечение в пределах Петербурга.

Каток в общественном пространстве «Флагшток» у «Газпром Арены» хотят сделать самым большим в мире — сообщает 78.ru. Ледовое поле планируют расширить до 22,5 тыс. кв. м.

Каток с видом на море считается самым большим в городе. Площадь ледового покрытия составляет 2,9 тыс. кв. м. У жителей города это место пользуется большой популярностью, особенно у фанатов «Зенита». В «Газпроме» решили, что надо сделать его еще популярнее.

Ранее стало известно, что 25 декабря в Петербурге откроется новый ледовый каток.