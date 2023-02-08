В Ленобласти появится единый оператор для закупки продуктов социальным учреждениям

В Ленобласти создадут единого оператора для поставок продуктов питания в учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты. Приоритет будет отдаваться областным производителям.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, система будет прозрачная и обеспечит выгодную для обеих сторон стоимость на продукты. Такое решение гарантирует качество, а также позволит убрать из стоимости затраты на хранение и возможность накрутки цены.

В ближайшее время будет составлена дорожная карта для реализации проекта в Ленобласти.

Вам будет интересно Два лицея Ленобласти вошли в топ-200 лучших школ России Образовательный центр «Сириус» опубликовал топ-200 лучших школ России в области математики и естественных наук. Ленинградскую область в рейтинге представили два... 11.01.2023 225

Сейчас в 740 социальных учреждений региона продукты поставляют более 50 организаций. При этом примерно половина нарушает требования сертификатов и сопроводительных документов.