Убегающий с остановки в Петербурге убийца попал на камеры — видео

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Петербурге неизвестный зарезал одного мужчину и ранил другого в область сердца.

Инцидент произошел утром 7 февраля на Светлановском проспекте на автобусной остановке. Злоумышленник попал на камеры уличного видеонаблюдения, когда убегал с места преступления.

Жертвами нападения стали мужчины 27 и 62 лет. От полученных травм один скончался, а другой сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.