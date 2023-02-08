Морось, сильный ветер и до +2 градусов: в Петербурге ожидается очередное потепление

Синоптик Александр Колесов рассказал, какой погоды ждать в Петербурге в ближайшие дни.

Температура в регионе снова начинает меняться в сторону положительных значений. По данным метеоролога, уже 8 февраля воздух начнет прогреваться и преодолеет нулевую отметку. Также несколько дней на территории Петербурга ожидается морось.

Осадки в этот период и небольшие, но будут и в виде мороси, а усиление ветра западных направлений мы ощутим 9 и 10 февраля. Умеренный ветер до 8-13 м/с, оттепель с температурой +1…+2 гр. будут сохраняться в течение двух дней, а к выходным, как и планировалось, погода вернется к зиме. Уже с пятницы и снег будет, и температура воздуха понизится до -1…-6 гр, — пишет Колесов в своем Телеграм.

Однако уже к выходным жителей города ждет морозная погода.