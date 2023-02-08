В Пулково остановили пассажирку из Дубая с украшениями Сartier на миллион рублей

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 8 февраля, в аэропорту Пулково была остановлена россиянка, прилетевшая в Санкт-Петербург из Дубая.

Рентген распознал в ее багаже предметы, напоминавшие коробочки для драгоценностей. Открыв чемодан, таможенники увидели упаковки с надписью Cartier и ювелирные украшения. Их стоимость в рублях составляет 1 млн 55 тысяч.

По закону такой товар подлежит декларированию, но пассажирка выбрала зеленый коридор во время прохождения таможенного контроля.