В Пулково остановили пассажирку из Дубая с украшениями Сartier на миллион рублей

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 8 февраля, в аэропорту Пулково была остановлена россиянка, прилетевшая в Санкт-Петербург из Дубая.

Рентген распознал в ее багаже предметы, напоминавшие коробочки для драгоценностей. Открыв чемодан, таможенники увидели упаковки с надписью Cartier и ювелирные украшения. Их стоимость в рублях составляет 1 млн 55 тысяч.

По закону такой товар подлежит декларированию, но пассажирка выбрала зеленый коридор во время прохождения таможенного контроля.

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29.08.2022 2781
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