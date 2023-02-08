Врачи ЛОКБ удалили у пациентки опухоль весом 25 килограммов

Хирурги-гинекологи и онкологи Ленинградской областной клинической больницы удалили у 83-летний пациентки опухоль весом 25 килограммов.

Пенсионерка поступила в больницу с болевым синдромом и выраженной одышкой. Компьютерная томография показала, что образование исходит из левого яичника, размерами до 42 см. К тому же на фоне у женщины развился острый тромбоз правой нижней конечности.

Пенсионерка была экстренно прооперирована. На следующие сутки она уже смогла самостоятельно двигаться и свободно дышать. Через 10 дней ее выписали на амбулаторное лечение.