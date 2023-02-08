Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию

Автор: Гузель Галимова
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На помощь Турции из Петербурга отправилась команда ПСО «Экстремум» с четвероногими спасателями.

Они будут помогать в разборе завалов и поиске людей, пострадавших от землетрясений, пишет 47channel.

Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию экстремум, Турциядобровольцы, помощь, Кинологи
Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию экстремум, Турциядобровольцы, помощь, Кинологи
Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию экстремум, Турциядобровольцы, помощь, Кинологи
Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию экстремум, Турциядобровольцы, помощь, Кинологи
Фото: Игорь Тимохин, Артём Шестаков, Alt Alt

Сообщается, что из Петербурга в Турцию вылетели кинологи, пожарные-спасатели, высотники и психологи. С собой они везут все необходимое оборудование, включая тепловизоры, газоанализаторы, а также специальные узкие камеры с щупом.

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Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию экстремум, Турциядобровольцы, помощь, Кинологи
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