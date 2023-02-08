Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию

На помощь Турции из Петербурга отправилась команда ПСО «Экстремум» с четвероногими спасателями.
Они будут помогать в разборе завалов и поиске людей, пострадавших от землетрясений, пишет 47channel.
Фото: Игорь Тимохин, Артём Шестаков, Alt Alt
Сообщается, что из Петербурга в Турцию вылетели кинологи, пожарные-спасатели, высотники и психологи. С собой они везут все необходимое оборудование, включая тепловизоры, газоанализаторы, а также специальные узкие камеры с щупом.
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08.02.2023 53
Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции утром 6 февраля. Накануне стало известно, что в результате бедствия погиб один россиянин.