Добровольцы «Экстремума» и их четвероногие помощники вылетели в Турцию

На помощь Турции из Петербурга отправилась команда ПСО «Экстремум» с четвероногими спасателями.

Они будут помогать в разборе завалов и поиске людей, пострадавших от землетрясений, пишет 47channel.

Фото: Игорь Тимохин, Артём Шестаков, Alt Alt

Сообщается, что из Петербурга в Турцию вылетели кинологи, пожарные-спасатели, высотники и психологи. С собой они везут все необходимое оборудование, включая тепловизоры, газоанализаторы, а также специальные узкие камеры с щупом.

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Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции утром 6 февраля. Накануне стало известно, что в результате бедствия погиб один россиянин.