При землетрясении в Турции погиб один россиянин

В результате землетрясения в Турции погиб один россиянин.

По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции. О ее гибели сообщили родственники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, число погибших увеличилось до 3419 человека. Ранения получили 20 534 человек. В Турции объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Жертвами трагедии в Сирии стали 812 человек, пострадали 1449.

Российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию для оказания помощи.