При землетрясении в Турции погиб один россиянин

Автор: Гузель Галимова
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В результате землетрясения в Турции погиб один россиянин.

По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции. О ее гибели сообщили родственники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, число погибших увеличилось до 3419 человека. Ранения получили 20 534 человек. В Турции объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Жертвами трагедии в Сирии стали 812 человек, пострадали 1449.

Российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию для оказания помощи.

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06.02.2023 92
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