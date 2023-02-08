Пять петербургских автошкол практиковали фиктивную сдачу экзаменов на вождение

Полиция выясняет, кто причастен к коррупционной схеме.

Сотрудники правоохранительных органов установили пять петербургских автошкол, в которых горожан не учили теории и практике вождения, но за денежное вознаграждение (от 65 до 160 тысяч рублей) гарантировали успешную сдачу экзаменов в МРЭО ГИБДД. Об этом сообщает 78.ru.

Оперативники УСБ вместе со следователями проводят масштабные обыски и задерживают подозреваемых.

По версии полиции, коррупционная схема действовала на протяжении нескольких лет. Возбуждено несколько уголовных дел. Устанавливаются все причастные.

Фото: 78.ru

Что такое коррупция и взятка и как им противостоять рассказали ранее в Ленобласти.