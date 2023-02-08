Двадцать незаконных торговых точек ликвидировали на улицах Петербурга

Изъято всё торговое оборудование и 1220 единиц товара.

Представители комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 20 земельных участков от объектов незаконной уличной торговли — сообщает piter.tv.

Рейды по выявлению нелегальных продавцов прошли в Центральном, Калининском, Невском, Выборгском и Кировском районах. Торговые точки располагались у станций метро «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Академическая», «Гражданский проспект», «Проспект Ветеранов», «Проспект Просвещения», «Адмиралтейская», на Дворцовой площади.

Изъяли 1220 единиц товара, а также всё торговое оборудование.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что в Большой Каменке продолжается незаконная торговля барашками.