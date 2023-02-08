Александр Дрозденко предложил сделать круглогодичной работу губернаторских трудовых отрядов

Такое предложение глава Ленобласти озвучил на встрече с ребятами из Российского движения детей и молодежи в Оредеже

При этом глава 47 региона особое внимание уделять детям из малообеспеченных семей и тем, кто стоит на учёте ПДН.

Наша с вами задача увлекать таких подростков в позитивную, созидательную деятельность. Уверен, что с активностью ребят из Движения всё должно получиться, — отметил Александр Юрьевич.

Как уже ранее писал ivbg.ru, служба занятости Ленобласти трудоустроила 7165 подростков за 2022 год. Ребята занимались благоустройством территорий и участвовали в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.