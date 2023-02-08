Житель Всеволожского района погасил долг перед ребенком в 650 тысяч рублей после конфискации машины

Судебные приставы Всеволожского района принудили 40-летнего отца выплатить алименты своему сыну на сумму в 650 тысяч рублей. Помогла принудительная мера в виде конфискации автомобиля.

Житель Всеволожского района несколько лет не исполнял свои обязательства перед ребенком. У должника имелся автомобиль марки Nissan X-Trail 2019 года выпуска. Тогда судебные приставы решили наложить арест на имущество мужчины.

В итоге данная мера подействовали на родителя, и он, не дожидаясь передачи имущества на реализацию, полностью погасил долг перед сыном.