Посетители увидят конюшни и оленью ферму с детской площадкой.

Конюшни и оленью ферму с детской площадкой и беседкой на ранчо «Авенсис» смогут посетить жители города и Ленобласти.

На ранчо содержат разных животных: лошадей, северных оленей, верблюдов, енотов. Всех можно погладить и покормить. Предварительная запись нужна только на конные прогулки.

Вход на ферму обойдется посетителям в 300 рублей. Детей до двух лет пускают бесплатно. Также за 300 рублей можно прокатиться на лошади.

Ранчо находится в Гатчинском районе Ленобласти, по адресу: деревня Бор д. 37.

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