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В Петербурге мошенники обманули ребенка и похитили из квартиры ценности на 2,5 млн рублей

В Приморском районе Петербурга злоумышленник обманул ребенка, чтобы попасть в квартиру на Плесецкой улице, и вынес оттуда все ценности.

По сообщению полиции, 2 июля вечером неизвестные убедили несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры оставить ключи в детской коляске у дома. После этого мужчина беспрепятственно проник в квартиру и вскрыл сейф. Были похищены денежные средства, ювелирные изделия, коллекционные монеты и документы. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей.

На следующий день полиция задержала 22-летнего подозреваемого. Часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело.

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05.07.2026
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Новости Социум

В России предложили увеличить отпуск для родителей

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

В России предложили увеличить отпуск для родителей - Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей предложили увеличить до 35 дней, а
Фото: freepik.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», - рассказал Владислав Гриб.

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Россия многодетные семьи Общественная палата родители

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