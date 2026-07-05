В Приморском районе Петербурга злоумышленник обманул ребенка, чтобы попасть в квартиру на Плесецкой улице, и вынес оттуда все ценности.

По сообщению полиции, 2 июля вечером неизвестные убедили несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры оставить ключи в детской коляске у дома. После этого мужчина беспрепятственно проник в квартиру и вскрыл сейф. Были похищены денежные средства, ювелирные изделия, коллекционные монеты и документы. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей.

На следующий день полиция задержала 22-летнего подозреваемого. Часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело.