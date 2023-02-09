Движение по участку «Нарвы» в Ломоносовском районе ограничат до конца марта

На участке трассы А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти временно изменится схема движения транспорта в связи с дорожными работами.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за работ в полосе отвода и на съезде к поселку Мухоловка на 33-м километре дороги введут ограничение скорости до 40 км/ч. Проезжую часть также сузят до пяти метров. Ограничения будут действовать с 13 февраля до 31 марта.

Водителей призвали быть предельно внимательными на этом участке дороги и заранее строить свои маршруты.