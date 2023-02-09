Малыш получил тяжелые ожоги супом в Приозерске

В Приозерскую больницу 8 февраля около 19:30 госпитализирован годовалый мальчик, который получил серьезные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с очень горячим супом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Врачи диагностировали термические ожоги кипятком 2-3 степени. Около 10% тела ребенка оказалось покрыто волдырями. Особенно пострадали правое плечо, левая голень и стопа, правое колено.

Родители мальчика рассказали, что не досмотрели за сыном. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.