Водителя-новичка на иномарке с черными стеклами и перебитыми номерами остановили в Кировском районе

На подъезде к Шлиссельбургу в Кировском районе сотрудники ДПС остановили Hyundai Sonata с излишней тонировкой, за рулем которой находился 23-летний водитель. При проверке документов выяснилось, что его стаж меньше 2 лет.

После внешнего осмотра машины был проверен идентификационный номер транспортного средства, который оказался перебит.

За тонировку и отсутствие знака «Начинающий водитель» оформили два административных протокола. В подделке номера есть признаки состава преступления по уголовной статье.

Правоохранители выясняют, самостоятельно ли водитель внес изменения в VIN-код.