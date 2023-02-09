Водителя-новичка на иномарке с черными стеклами и перебитыми номерами остановили в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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На подъезде к Шлиссельбургу в Кировском районе сотрудники ДПС остановили Hyundai Sonata с излишней тонировкой, за рулем которой находился 23-летний водитель. При проверке документов выяснилось, что его стаж меньше 2 лет.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После внешнего осмотра машины был проверен идентификационный номер транспортного средства, который оказался перебит.

За тонировку и отсутствие знака «Начинающий водитель» оформили два административных протокола. В подделке номера есть признаки состава преступления по уголовной статье.

Правоохранители выясняют, самостоятельно ли водитель внес изменения в VIN-код.

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24.05.2022 1789
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