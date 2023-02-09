Видео: девушка в неадекватном состоянии выпала из окна, после чего ползала по снегу и кричала от боли в Петербурге

Девушка выпала из окна третьего этажа дома на проспекте Художников 9 февраля около 03:00. Предположительно, она была в состоянии наркотического опьянения.

По словам очевидцев, девушка повредила ногу при падении. Без верхней одежды она ползала по снегу и кричала от боли. Соседи сверху вызвали полицию, мужчина, подошедший к пострадавшей – скорую помощь.

Прямо перед этим на улицу вышел хозяин квартиры, из которой могла выпасть девушка. По словам очевидцев, он попросил ее не рассказывать полиции, в какой квартире и что произошло, а затем скрылся.

Видео: vk.com/spb_today