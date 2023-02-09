Главный госинспектор Ростехнадзора Карелии арестован за взятку

Чиновник два месяца проведет в следственном изоляторе.
Главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе арестовали на два месяца — сообщает 78.ru.
Чиновник взял 5 млн рублей за получение разрешения на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха.
В деле так же замешаны гендиректор «Промтехмаркета» и инженер этого предприятия. Взятку коррупционеры получили от руководства Соломенского лесозавода.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Карелия
Ранее стало известно, что жители Петербурга и Ленобласти создали наркоплантацию в Карелии.