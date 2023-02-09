Служившие в армии получат дополнительные баллы при поступлении в колледжи и вузы

Автор: Сергей Агутин
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, будут давать дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж.  

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создавать условия для того, чтобы у прошедших службу в армии солдат была возможность на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы.

Законопроект 24 октября 2022 года в Госдуму внесла партия «Единая Россия». Авторы законопроекта считают, что такие изменения поспособствуют «усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы».

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09.02.2023 88
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