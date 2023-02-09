В Мурино затопило проезжую часть

Жители близлежащих домов жалуются, что у них из крана идёт «ржавая» вода.

В группе ВКонтакте «78 Новости» появилось сообщение о том, что около дома №61 по Муринской дороге залило проезжую часть. Прибывшие на место аварии коммунальщики обнаружили прорыв в трубе диаметром 25 сантиметров.

9 февраля в 14:00 на горячую линию «Водоканала» поступила заявка на вытекание воды по адресу: Муринская дорога, д. 61-65.

В 14:40 на адрес прибыли две бригады ремонтников. К пяти вечера аварию удалось устранить. Воду отвели в канализацию. Как сообщается на сайте предприятия, жители близлежащих домов обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Фото: Prt Scrn / ВКонтакте 78.ru

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