Зимний туризм в Ленобласти: где отдыхают абоненты Мегафона

Аналитики компании выяснили, какие направления для активного отдыха выбирают туристы, отдыхающие на горнолыжных курортах России. Выводы были сделаны на основе данных потребления онлайн трафика абонентов сети в период новогодних каникул.

Специалисты сообщили, что в этом году количество отдыхающих зимой на российских турбазах и комплексах выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают новые направления – Мурманская область, Камчатка и Южно-Сахалинск.

Статистика по 47 региону говорит о том, что в Ленинградской области самым популярным среди абонентов компании стал курорт «Игора». Его посетило более 100 тысяч человек. В топ-3 также вошли туристические комплексы «Туутари-Парк» и «Охта Парк». Количество посетителей каждого из них превысило 30 тысяч. Активнее всего на горнолыжные курорты Ленобласти ехали гости из Москвы – 30% от общего числа визитерского трафика.

«В зимний период горнолыжка становится основной точкой притяжения как для туристов, так и для гостей региона. Мы отмечаем существенный рост мобильного трафика на курортах области, особенно в новогодние каникулы», – отметил Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге.

Общий «прокаченный» трафик на склонах Ленинградской области составил свыше 100 тысяч ГБ. Любители зимних видов спорта общаются в соцсетях и мессенджерах, делятся контентом и смотрят видео – на эти активности приходится более 60% трафика.

Ранее стало известно, что в Ленобласти стартовал горнолыжный сезон.