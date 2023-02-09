10 февраля будет штормовой ветер с порывами до 23 м\с

МЧС напоминает жителям Ленинградской области о необходимости соблюдать осторожность.

Как сообщает Piter.tv, в Ленобласти ночью прогнозируют ухудшение погоды. Об этом пишет пресс-служба регионального МЧС. Также ожидается гололедица и снежные заносы.

Усиление ветра, гололедица и снежные заносы — такой прогноз дали синоптики на грядущую ночь. Порывы ветра могут достигать до 15-20 м\с, а в прибрежных районах с порывами до 23 м\с. Спасатели призывают жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными.

Фото: Piter.tv

Ранее стало известно: снег и порывистый ветер – погода в Ленобласти на 10 февраля.