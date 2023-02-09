Снег и порывистый ветер – погода в Ленобласти на 10 февраля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленобласти 10 февраля.

Ночью местами пройдет небольшой снег. Утром и днем ожидается снег, мокрый снег, местами небольшой. Ветер юго-западный, южный, днем переходящий к западному умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1…-6°C, днем -4…+1°C. На дорогах гололедица.

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В Ленобласти 9 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного. Он сохранится до 21:00 10 февраля.