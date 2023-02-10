Более 70% родителей довольны качеством школьного образования в Ленобласти

Качеством школьного образования в Ленобласти оказались довольны 72,1% родителей.

Об итогах социологического исследования рассказала председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва во время родительского онлайн-собрания.

В исследовании учитывалось не только качество образования, но и медицинское обслуживание, питание, взаимоотношение учителей и учеников и другие факторы пребывания детей в школах.

Вам будет интересно В Госдуме опровергли исключение произведений Солженицына из школьной программы Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла слухи о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и другие произведения могут... 23.01.2023 150

Отметим, в 2022 году меньше всего оказались довольны качеством образования в школах родители из Кировского — 64,5% и Ломоносовского районов — 64,4%. Лучшие показатели наблюдались у образовательных учреждений Тосненского — 82,2% и Волосовского районов — 81,1%.