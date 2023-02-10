Теннисисты из Ленобласти завоевали 18 медалей на Первенстве СЗФО

В Республике Коми завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису.

Команда Ленобласти завоевала на турнире наибольшее количество медалей, значительно опередив других соперников. Теннисисты принесли в копилку 18 медалей: шесть золотых, две серебряные и 10 бронзовых, рассказали в областном Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях принимали участие 80 спортсменов из Ленинградской, Калининградский, Архангельский, Вологодской и Псковской областей, а также Республик Коми и Карелия. Победители и призеры турнира отправятся на финал первенства России по настольному теннису, который пройдет в апреле 2023 года в Чебоксарах.