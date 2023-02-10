Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали из квартиры на Кузнечной улице в Выборге Ленобласти.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму неизвестной давности, ушиб головного мозга тяжелой степени, разрыв селезенки, ушиб грудной клетки. Установлено, что женщину избил муж.

Сейчас супруг находится в наркологическом диспансере Выборга. Он уже был ранее судим за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков, пишет 78.ru.