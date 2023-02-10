В «Доме станционного смотрителя» в Выре состоится день памяти Пушкина

В музее «Дом станционного смотрителя» в Гатчинском районе Ленобласти 11 февраля пройдет день памяти Александра Пушкина.

В программе: поэтический марафон и лекция о дуэльном оружии пушкинского времени. Мероприятие начнется в 13.30 в выставочном зале музея: участники прочитают свои лирические произведения и стихотворения поэта. В 15.30 хранитель фонда оружия расскажет об эволюции дуэльного оружия конца XVIII — первой половины XIX века.

В феврале в России проходят мероприятия в память об Александре Пушкине, который скончался 10 февраля 1837 года, через два дня после дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом.