В «Доме станционного смотрителя» в Выре состоится день памяти Пушкина

Автор: Гузель Галимова
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В музее «Дом станционного смотрителя» в Гатчинском районе Ленобласти 11 февраля пройдет день памяти Александра Пушкина.

В программе: поэтический марафон и лекция о дуэльном оружии пушкинского времени. Мероприятие начнется в 13.30 в выставочном зале музея: участники прочитают свои лирические произведения и стихотворения поэта. В 15.30 хранитель фонда оружия расскажет об эволюции дуэльного оружия конца XVIII — первой половины XIX века.

В феврале в России проходят мероприятия в память об Александре Пушкине, который скончался 10 февраля 1837 года, через два дня после дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом.

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