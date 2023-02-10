Первокурсника приговорили к 12 годам за 49 ударов ножом бывшему знакомой во Всеволожском районе

Студента первого курса философского факультета приговорили к 12 годам в колонии строгого режима за убийство бывшего парня знакомой во Всеволожском районе.

Следствие установило, что 19-летний злоумышленник заманил неприятеля в лесной массив 25 сентября 2021 года, где жестоко расправился с ним. Он нанес мужчине 49 ударов ножом в область головы, шеи, груди и верхних конечностей.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Также с него взыскали в счет компенсации морального вреда в пользу матери погибшего 2,5 млн рублей.