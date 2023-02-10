Из дома пенсионерки во Всеволожском районе украли электроматрасы и бутылку коньяка

Подозреваемый в краже с дачного участка во Всеволожском районе Ленинградской области задержан 9 февраля. Им оказался 37-летний житель поселка Новое Токсово.
Поиски начались после того, как в октябре 2022 года в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга. На ее участок в садоводстве «Юбилейное» возле Нового Токсово побывал вор.
Сорвав замок, злоумышленник вынес из дома пару электрических матрасов, продукты и бутылку коньяка. Ущерб хозяйки составил около 10 тысяч рублей.
Известно, что подозреваемый ранее проходил по уголовному делу о покушении на кражу, но оно было прекращено.
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