Из дома пенсионерки во Всеволожском районе украли электроматрасы и бутылку коньяка

Подозреваемый в краже с дачного участка во Всеволожском районе Ленинградской области задержан 9 февраля. Им оказался 37-летний житель поселка Новое Токсово.

Поиски начались после того, как в октябре 2022 года в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга. На ее участок в садоводстве «Юбилейное» возле Нового Токсово побывал вор.

Сорвав замок, злоумышленник вынес из дома пару электрических матрасов, продукты и бутылку коньяка. Ущерб хозяйки составил около 10 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемый ранее проходил по уголовному делу о покушении на кражу, но оно было прекращено.