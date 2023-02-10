Windows 11 подозревают в слежке за пользователями

Энтузиаст выяснил, что новейшая операционная система для компьютеров собирает намного больше данных о пользователе, чем ее предшественники.

Программист выяснил, что Windows 11 уже сразу после загрузки начинает подключаться ко сторонним сервисам Microsoft: MSN, к поисковой системе Bing и к «Центру обновления Windows». Для сравнения, Windows ХР собирает куда меньше данных. Об этом стало известно «Лента.ру«.

Также выяснилось, что новая Windows скрыто отправляет множество данных в другие сервисы — Steam, McAfee и Comscore ScorecardResearch.com.