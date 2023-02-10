В Петербурге накрыли притон для занятия проституцией

На организаторшу борделя возбуждено уголовное дело. Женщина является уроженкой Ставропольского края.

Как передает полиция Петербурга в своем официальном Телеграм, бордель был обнаружен в квартире на улице Боровой. В момент визита полиции в «публичном доме» как раз находились двое клиентов. За интим-услуги они заплатил по 3000 рублей.

В полицию для расследования были доставлены охранник притона, проживающий в Волхове и 7 женщин в возрасте от 29 до 46 лет. На организаторшу борделя возбуждено уголовное дело.