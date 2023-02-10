Житель Петербурга угнал машину каршеринга

Угонщик уже задержан.

Накануне 9 февраля экипаж ДПС остановил арендный автомобиль, за управлением которого находился 28-летний неработающий житель Петербурга. Выяснилось, что арендовал мужчина каршеринг с чужого аккаунта.

В этот же день в полицию обратилась каршеринговая компании с заявлением об угоне авто.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По данным канала в Телеграм «Петербургская полиция».