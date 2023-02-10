Житель Петербурга угнал машину каршеринга

Угонщик уже задержан.
Накануне 9 февраля экипаж ДПС остановил арендный автомобиль, за управлением которого находился 28-летний неработающий житель Петербурга. Выяснилось, что арендовал мужчина каршеринг с чужого аккаунта.
В этот же день в полицию обратилась каршеринговая компании с заявлением об угоне авто.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
По данным канала в Телеграм «Петербургская полиция».
Вам будет интересно
В Ломоносовском районе Ленобласти каршеринг врезался в школьный автобус. По предварительным данным, автобус принадлежит Аннинской школе. За рулем каршеринга находилась женщина,...
03.02.2023 130